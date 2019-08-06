https://static.news.ru/photo/79d89ca4-b84b-11e9-91bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Страх перед ядерной войной — это универсальный страх, который на самом деле просто объединяет в себе прочие фобии, присущие городским жителям-невротикам, заявил News.ru социальный психолог Алексей Рощин. Этим он объяснил результаты опроса ВЦИОМа, согласно которому 52% россиян боятся ядерной войны.

В этот страх очень удобно уходить от всех прочих бытовых страхов. Потому что жители городов сильно невротизированы сейчас тем, что у них отберут машину, квартиру, выгонят с работы, им будет негде жить, будет нечего есть и так далее. И в такой ситуации начать бояться ядерной войны в каком-то смысле психологически легче, — полагает Рощин.

По словам специалиста, боязнь ядерной войны — некий «уравнивающий» страх, который, в отличие от личных, является менее травмирующим.

Ранее News.ru приводил результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, согласно материалам которого более половины россиян в разной степени опасаются наступления ядерной войны.