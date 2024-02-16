Психолог объяснил, повлияет ли имя Владимир-Путин на судьбу ребенка Психолог Хорс: названный именем Владимир-Путин мальчик может добиться успехов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Имя Владимир-Путин, которое дали своему новорожденному сыну супруги из Нижневартовска, может определить его эмоциональные и поведенческие особенности, заявил в беседе с «Радио 1» кандидат психологических наук Михаил Хорс. По его словам, мальчик с таким именем может добиться успеха в жизни.

Все зависит от того, как он будет относиться к своему имени. Если он будет считать, что родители испортили ему жизнь, тогда, конечно, он будет страдать. <...> А если он будет считать, что этим именем он в итоге воспользуется успешностью другого человека, чье имя ему присвоили, это определит его эмоциональную составляющую и поведенческую. И в итоге, скорее всего, он и успехов добьется, — высказал мнение психолог.

Он добавил, что если родители называют ребенка в честь известного человека, то они хотят, чтобы ребенок был на него похож. По словам эксперта, для носителя такого имени будут определяющими как социальная реакция окружающих, так и собственное базовое убеждение. Если ребенок будет считать, что родители дали ему лучшее имя на свете, то как бы его ни дразнили, он станет от этого только крепче, резюмировал Хорс.

В ЗАГСе Нижневартовска изданию подтвердили, что мальчик по имени Владимир-Путин родился 9 февраля с весом 4,1 кг и ростом 56 см. Уточняется, что данное новорожденному имя не противоречит законодательству.

Ранее в Санкт-Петербурге родился полный тезка президента России Владимира Путина. Его мать Виктория объяснила, что назвала ребенка в честь своего отца, а также ей нравится энергетика этого имени и значение — владеющий миром.