Психолог объяснил популярность селфи Психолог Гут назвал селфи одним из способов запечатлеть эмоции

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Селфи стали для людей одним из способов запечатлеть эмоции, к такому выводу пришли американские ученые из штата Огайо, рассказал кандидат психологических наук Валерий Гут. Он отметил в беседе с РИАМО, что в момент радости человек хочет сохранить воспоминания, чтобы потом вернуться к ним или поделиться с друзьями.

Они провели исследование с участием больше двух тысяч испытуемых и установили связь: чем важнее было эмоционально значимое событие для человека, тем чаще он делал селфи. В момент большой радости он хотел сохранить для себя ценные воспоминания, чтобы впоследствии вернуться к ним или поделиться с друзьями, — пояснил психолог.

По словам специалиста, селфи может быть в том числе проявлением нарциссизма в зависимости от частоты создания подобных фотографий. Кроме того, некоторые люди таким образом пытаются заявить о себе в социуме и отстоять свою значимость. Гут пояснил, что чаще к такому проявлению склонны женщины: с помощью селфи они демонстрируют умеренную агрессию и социальную позицию. Психолог уточнил, что это абсолютно нормальное явление.

Часто делиться селфи в социальных сетях склонны люди, подверженные одиночеству. Гут пояснил, что это связано с неуверенностью в себе. Выкладывая фотографии, человек ищет поддержки и с помощью лайков и комментариев выравнивает свое душевное состояние.

Психолог-сексолог Ольга Парамонова ранее рассказала, что некоторые люди не любят позировать перед камерой, так как не нравятся себе на фотографиях. По ее словам, причиной этому может быть дисморфофобия — категоричное критическое отношение к себе и своей внешности при отсутствии явных внешних недостатков.