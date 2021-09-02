Психолог объяснил популярность Моргенштерна

Несмотря на то что Моргенштерн не умеет петь, танцевать и сочинять музыку, именно этим он и нравится большинству. Так популярность артиста объяснил психолог Алексей Рощин в интервью «Новым Известиям».

Моргенштерн мало того что некрасив собой, но ещё и не умеет ни петь, ни танцевать, ни сочинять музыку. Но именно поэтому и стал дико популярным, обратив недостатки в достоинства, сделал недостатки предметом культа, — считает эксперт.

Моргенштерн специально окружает себя красивыми девушками, чтобы показать таким же не очень успешным людям, коим был он сам, что мечты могут сбыться и что может быть много денег и голые девушки вокруг, отмечает психолог.

Однако музыкант не может стать нормальным, даже если окружает себя всеми благами жизни. Просто его успех объясняется тем, что вокруг стало очень много таких, не очень успешных и не совсем красивых, поэтому они и возвели его на пьедестал, резюмировал Рощин.

Ранее стало известно, что приглашения на свадьбу Моргенштерна, празднование которой прошло 31 августа на теплоходе, продавали по 50 тысяч рублей.