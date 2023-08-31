Психолог объяснил, почему женщины выбирают абьюзеров Психолог Некрасов-Гром: женщины выбирают абьюзеров из-за недостатка любви

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Чаще всего женщины вступают в отношения с абьюзерами из-за недостатка любви в детстве — большинству из них приходилось доказывать свою значимость родителям хорошим поведением, но даже это не всегда приносило желаемый результат, пояснил психолог Александр Некрасов-Гром. В беседе с aif.ru он подчеркнул, что в процессе взросления дефицит положительных эмоций накапливается и, будучи взрослой, женщина выбирает мужчину, который, как ей кажется может восполнить ее внутреннюю нужду.

Как пояснил психолог, в таких отношениях женщина начинает полностью подстраиваться под мужчину, а тот может запросто начать ее обижать. Таким образом повторяется детский сценарий, к которому жертва абьюза привычна. Некрасов-Гром отметил, что многие часто «неосознанно вешают непрожитые истории своего детства» на партнера. Женщина склонна выбирать мужчин, которые будут манипулировать, критиковать, если так делали ее родители. При этом завершение отношений не всегда становится выходом — будущие избранники с большей вероятностью будут наделены этими же чертами.

Психолог советует понять первопричину и разобраться, какие действия приводят к ответному поведению партнера. Специалист уточнил, что часто происходит ситуация, когда в одних отношениях мужчина постоянно критиковал девушку, а в других готов носить избранницу на руках. Это связано именно с поведение самих женщин, уверен психолог.

В первых отношениях его бы назвали абьюзером, а во-вторых — зависимым. Первая женщина была зависима, неинтересна и от нее хотелось отделиться, потому что она ощущалась как пиявка, которая высасывает жизнь. Вторая, королева, была интересной, и ее саму нужно было чем-то заинтересовать, — пояснил специалист.

Некрасов-Гром посоветовал закрыть внутренний дефицит, чтобы быть равным партнеру. По его словам, это позволит сконцентрироваться на себе и компенсировать свои потребности самостоятельно, а не искать их удовлетворение в другом человеке.

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