Психолог объяснил, почему таланты Блиновской пригодятся государству Психолог Масгутов: Блиновская преуспела в манипуляциях массовым сознанием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Елена Блиновская

Блогер Елена Блиновская обладает впечатляющим талантом манипуляции общественным сознанием, заявил NEWS.ru психолог Руслан Масгутов по итогам заседания рабочей группы Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в информационном бизнесе и блогосфере. Эксперт уверен, что человек с таким опытом может быть полезен государству.

Человек, который обладает такими мощными способами манипуляции сознанием огромного количества людей, может пригодиться государству не в тюрьме. То есть если энергию этого человека направить в правильное русло, то, возможно, она принесет гораздо больше пользы государству и людям, — рассказал психолог.

Он отметил, что в западных странах, в том числе и США, существует практика сотрудничества спецслужб с разного рода гениальными мошенниками. Таких людей нанимают в ФБР и даже ЦРУ, добавил Масгутов.

А это же неоспоримо, что она гений. Она гениальна. Она смогла какими-то аудиосообщениями создать то, что люди покупают просто массово. Значит, в ней есть то, что может влиять на тысячи, сотни тысяч и миллионы людей, — констатировал психолог.

Ранее стало известно, что следователи предъявили Блиновской расширенное обвинение в окончательной редакции. Вердикт был вынесен после допроса в СИЗО. Сама обвиняемая признает вину только в части уклонения от уплаты налогов.