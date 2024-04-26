Психолог раскрыл, почему россиянки заводят романы с женатыми мужчинами Психолог Бессонов: россиянки встречаются с женатыми мужчинами ради интима и дене

Семейный психолог Сергей Бессонов заявил NEWS.ru, что некоторые россиянки заводят романы с женатыми мужчинами ради интимных отношений, финансовой выгоды или по незнанию. Эксперт не исключил, что еще одной причиной становится их уверенность, что возлюбленному в семье плохо, «и он скоро уйдет к ней».

На момент встречи и развития отношений она не знала, что мужчина не свободен. Или верит, что в семье мужчине плохо, и он уйдет к ней. Или ей нужны только деньги и интим. Уважающая себя женщина от подобных отношений откажется. Исключением можно считать тех, кто ищет только секс или обманут партнером, — добавил Бессонов.

Собеседник подчеркнул: остальные женщины, встречающиеся с мужчиной в качестве любовницы, имеют серьезные проблемы с самооценкой. Бессонов объяснил: не стоит тратить время на человека, который не станет ее спутником жизни.

Тратить свое время — единственный невосполнимый ресурс, на человека, который не станет ей спутником жизни, будет держать ее в тени и «дарить» редкие встречи, ненормально, — подытожил Бессонов.

Ранее психолог Татьяна Метелева рассказала, что, прежде чем принимать окончательное решение о разрыве с партнером, необходимо взвесить все аргументы и убедиться, что прекращение отношений действительно неизбежно. Она также отметила, что расставаться нельзя в состоянии эмоционального возбуждения, а при разговоре важно соблюдать правила этики.