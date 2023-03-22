Психолог объяснил, почему россияне предпочитают узнавать новости из Сети Психолог Рощин: интернет-издания дают людям альтернативный взгляд на события

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Современные люди предпочитают узнавать новости из Сети, поскольку она стала дня них источником первичной информации и, в отличие от телевидения, интернет-ресурсы всегда представляли альтернативный взгляд на события в мире, рассказал СМИ социальный психолог Алексей Рощин. Эксперт добавил, что сейчас роль интернета меняется.

Люди привыкли, что они узнают новости из телевизора, газет и журналов, интернет стал альтернативным взглядом. Нынешнее поколение уже рассматривает интернет как источник первичной информации, чтобы узнать о том, что происходит в мире, — уточнил Рощин.

Психолог также прокомментировал исследование, согласно которому каждый второй пользователь онлайн-изданий тратит на чтение новостей в интернете по 15 минут в день. Он отметил, что этот показатель нельзя назвать большим. Люди проводят за чтением новостей онлайн-СМИ минимальное количество времени, тогда как по большей части они находятся в интернете с другими целями, пояснил Рощин.

Согласно опросу ВЦИОМа, наибольшим общественным доверием в России пользуется центральное телевидение (53%). Региональному и местному телевидению 15% определенно доверяют и 23% — скорее доверяют. Реже россияне доверяют сведениям в центральной и местной прессе — определенно им доверяют по 9% и еще по 24% ей скорее доверяют. Новостным, аналитическим, официальным сайтам в интернете определенно доверяют 7% и скорее доверяют 28%.