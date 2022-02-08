Психолог объяснил, почему родители негативно относятся к учёбе на удалёнке

Родители «напрягаются», когда их дети учатся дистанционно, так как у них самих не было такого опыта, они не знают, как учиться в удалённом формате, считает психолог Дмитрий Юрков. Он напомнил, что раньше родителям было достаточно просто проверить домашнее задание своих детей, пишет «МК в Красноярске».

Основной момент негативного отношения взрослых к дистанционному формату обучения заключается в том, что у родителей нет личного опыта обучения на удалёнке, они не знают, как учиться в дистанционном формате, — пояснил Юрков.

Он добавил, что при очном формате обучения родители примерно себе представляют, что делают их дети и как контролировать процесс их обучения. При переводе на «дистанционку» у них нарушилось ощущение контроля и понимания того, что делает ребёнок.

Например, родители не понимают, списывает ли их ребёнок или ему кто-то помогает. В результате приходится его контролировать, однако мало у кого из взрослых есть на это время, и возникает ситуация, при которой родители теряют контроль над ситуацией, что их сильно напрягает, — резюмировал психолог.

Ранее 80% опрошенных родителей заявили, что дистанционный формат обучения негативно повлиял на российских детей. Всего 17% респондентов положительно оценили удалёнку.