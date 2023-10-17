Психолог объяснил, почему некоторые дети начинают поздно говорить Психолог Каниметов: двигательная активность – основа развития речи у ребенка

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В основе развития речи ребенка лежит его двигательная активность, рассказал в беседе с Пятым каналом детский психолог Кубат Каниметов. При этом, по его словам, если ребенок начинает поздно говорить, это не всегда свидетельствует о задержке психического развития, но может оказаться следствием других патологий.

Если ребенок активен, если ребенок в рамках физиологии развивается корректно, то и речь должна развиваться абсолютно нормативно. Если <...> отсутствие или задержка речи является последействием постинсультного состояния, эпилептических припадков гипоксии и многих других факторов, то здесь это патология, и с ней нужно работать профессионально, — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что существуют нормативы развития речи у ребенка, которые невозможно изменить. Так, сперва у младенца появляется реакция на голос, затем он начинает «гулить», затем — лепетать. Эти этапы всегда развиваются последовательно, и пропустить какой-либо из них невозможно. Эксперт напомнил родителям о необходимости внимательно следить за развитием речи у ребенка и при подозрении на задержку речевого развития поскорее обратиться к специалисту.

Ранее психолог Елена Митягина рассказала, что дети в возрасте 2-3 лет нуждаются в стимулировании развития речи и координации движений. Эксперт подчеркнула, что первый навык напрямую связан «с работой пальчиками, то есть мелкой моторикой». По ее словам, ребенку в таком возрасте нужны интеллектуальные игры.