Психолог объяснил, почему мужчины обидчивее женщин Психолог Ершов: мужчины обидчивее женщин из-за привычки гиперболизировать

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Мужчины обидчивее женщин из-за привычки гиперболизировать проблемы, заявил психолог Александр Ершов. В разговоре с «ФедералПресс» специалист подчеркнул, что часто мужчины склонны расценивать обижающие их вещи так, будто их предали или использовали. Кроме того, сказывается и воспитание. По словам психолога, многих мужчин приучают не выражать эмоции, из-за чего обиды имеют свойство накапливаться.

Мужчина склонен делать из инцидента проблему экзистенциального масштаба: «Меня не ценят как личность, используют и предают», — пояснил специалист.

Если не проживать негативные эмоции, обида может негативно отразиться на состоянии здоровья. Кроме того, постоянными мыслями и мечтами о мести можно также нанести себе вред. Ершов добавил, что механизм возникновения обиды всегда одинаковый: человек впадает в детскую реакцию и ждет восстановления справедливости. Кроме того, обида вызывает чувство гнева и жалости к себе.

Психолог Майя Тум ранее объяснила, что желание читать переписку партнера является завуалированным желанием проникнуть в личное пространство человека. По словам специалиста, причин у такого поведения может быть множество, среди них неуверенность в себе, недосказанность в отношениях и психотравмы.