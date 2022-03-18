Психолог объяснил, почему люди привязаны к соцсетям

Люди привязаны к соцсетям из-за круга общения и привычной информации в них, сообщил психолог Юрий Ефимов «Радио 1». Пользователям трудно отказаться от своих социальных связей, которые сформировались именно в Интернете, отметил он.

Кроме того, сейчас сказывается тревога, добавил психолог.

Люди сидят в каком-то своём информационном пузыре, и им просто удобно листать ту ленту новостей, которая показывается «Фейсбуком» или «Инстаграмом». <...> Люди время теряют в соцсетях из-за того, что им тревожно, как правило. Обвинить людей в этом довольно тяжело — действительно, время тревожное: спецоперация, изменения платёжного курса, — сказал Ефимов.

К тому же многие с помощью социальных сетей зарабатывали, напомнил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что необходимо как можно скорее наладить работу отечественных соцсетей. Дипломат считает, что «нужно наращивать свои» интересные и мультифункциональные платформы, которые будут функционировать с соблюдением российских законов.

В свою очередь интернет-предприниматель Герман Клименко заявил, что в России нет серверов для создания аналогов Instagram. Так он оценил возможность создать отечественную социальную сеть «Россграм» взамен заблокированного в России американского ресурса.