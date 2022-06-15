Психолог объяснила, нужно ли заводить отношения после 50 лет

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Семейный психолог Марина Романовская рассказала Whoopee, нужны ли семейные отношения мужчинам и женщинам, которым уже исполнилось 50 лет. По ее мнению, в таком возрасте не стоит принимать резких и импульсивных решений.

В 50 лет у женщины идет гормональная перестройка организма и часто уже есть климакс и кризис среднего возраста. И если у вас есть мужчина и на таком эмоциональном фоне вам хочется принимать резкие импульсивные решения, то я рекомендую переждать этот критический период, — отметила специалист.

Также она рассмотрела отношения между супругами, чьи дети выросли и покинули дом. Романовская считает, что если партнеры все еще устраивают друг друга, им следует стать верными друзьями.

Вы однозначно можете заручиться поддержкой супруга как друга или компаньона еще на ближайшие 40-50 лет. Мужчины тоже переживают кризис среднего возраста, но после этого они становятся отличными друзьями и соратниками. Благо, природа и современные технологии подарили нам молодость и после 50 лет. Теперь новые 50 лет — это не то, что было раньше у наших бабушек и дедушек, — рассказала психолог.

В случае, если один из супругов овдовел, ему следует самостоятельно принять решение о дальнейшей личной жизни, считает Романовская. Самое главное в таком возрасте — заниматься тем, что будет приносить удовольствие.

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