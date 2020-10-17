Психолог объяснил неприятие россиянами обязательного ношения масок

https://static.news.ru/photo/695c548c-115b-11eb-bf94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Психолог Павел Жавнеров объяснил, почему некоторых раздражает просьба носить маски. Специалист заметил, что не все россияне понимают, для чего они нужны. Из-за этого и появляется негативная реакция.

Он подчеркнул, что некоторые сограждане не понимают, что маска, по большей части, нужна, чтобы обезопасить не себя, а других, если человек уже заболел, но симптомы не проявились.

Понимание ответственности не за свое здоровье, а других людей вокруг даст возможность спокойнее к этому относиться, — пояснил специалист в беседе с телеканалом «360».

Психолог добавил, что в штыки всегда воспринимаются любые изменения. Здесь главное — дать человеку лёгкое решение, позволить ему легко выйти из положения и не оправдываться за свои действия.

Иногда человек забыл маску, иногда её нет. И тут нужно отработать некие скрипты. Например, предлагать бесплатные маски, — посоветовал Жавнеров.

Ношение средств индивидуальной защиты стало обязательным во многих странах мира из-за пандемии. И если маски почти не вызывают споров в научной среде, — экспериментально доказано, что они действительно помогают задержать частицы слюны при кашле или чихании, — то перчатки вызывают вопросы. Требование носить не только маски, но и перчатки в общественном транспорте и магазинах установлено в том числе в Москве.

Ранее совет по правам человека при президенте РФ попросил Роспотребнадзор объяснить, необходимы ли в общественных местах перчатки во время эпидемии COVID-19. «Некоторые специалисты» считают это требование «спорным».

NEWS.ru писал, что в Милане влюблённых оштрафовали за поцелуй в условиях карантина. Парочка уверяла полицейских, что находится в отношениях уже 2,5 года, однако офицеры полиции определили, что у нарушителей два разных адреса проживания. Штраф составил €400.