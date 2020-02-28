https://static.news.ru/photo/a363c8ee-5a32-11ea-9616-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Истории с голыми и не совсем адекватными людьми в последнее время стали появляться всё чаще и раньше, считают эксперты. Одной из причин может быть аномально тёплая погода этой зимой, поэтому весеннее обострение началось ещё в середине холодного времени года.

Метеоусловия могут изменить поведение человека. По словам специалистов, с повышением температуры граждане начинают выражать накопленные зимой эмоции. Начинают «бурлить» гормоны, а с ними и настроение. Радость может смешаться с гневом, взволнованность сменяет тоску. Из-за этого с виду нормальный человек делает необъяснимые вещи.

Это определённая категория людей, которая не умеет входить в контакт с собой, которые не в ладу с собой. <...> Им очень тяжело на это реагировать, потому что они не знают как, — пояснила психолог Наиля Бирарова.

Накануне в Киеве местные жители стали свидетелями странного поведения одного из водителей. Мужчина разделся догола, лёг посреди дороги и начал кричать «Андрюха». До этого он напал на шофёра стоявшей рядом машины. Когда дебошир увидел спецсигналы скорой помощи, он собрал свои вещи, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Инцидент произошёл на Голосеевском проспекте.

Как писал NEWS.ru, ранее очевидцы сняли на видео обнажённую женщину в Таганроге. Она бегала по проезжей части и купалась в луже. Девушка сняла верхнюю одежду прямо на улице. После «купания» она побежала в сторону тротуара и забралась в чужую машину.