Психолог объяснил, как справиться с синдромом понедельника Психолог Самбурский: нужно готовиться к началу рабочей недели заранее

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Чтобы справиться с синдромом понедельника, нужно заранее готовиться к началу рабочей недели, объяснил психолог Станислав Самбурский. В разговоре с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что в воскресенье следует составить список дел, собрать все необходимое для работы, выбрать одежду и запланировать что-нибудь приятное.

Подготовьтесь к понедельнику заранее. В воскресенье вечером посвятите один час планированию. <...> Заложите в свой план на понедельник что-то приятное, например, вкусный завтрак, любимую музыку, встречу с другом или поход в кино, — уточнил специалист.

Избавиться от синдрома понедельника поможет распорядок дня. Так, важно ложиться и вставать в выходные в то же время, что и в будние дни. Самбурский предупредил, что синдром связан с нарушением биоритмов, конфликтами на работе, низкой мотивацией, перегрузкой задачами.

Стоит также изменить собственное отношением к понедельникам. Психолог советует найти позитивные стороны в своей работе, сместить фокус с проблем на их решение. Он добавил, что важно хвалить себя и ценить те возможности, которые на данный момент есть.

Невролог Кадрия Валеева ранее рассказала, что регулярные занятия спортом, а также отказ от алкогольных и кофеиносодержащих напитков являются наиболее эффективными способами борьбы с бессонницей. По ее словам, нормализации ночного сна помогут также аутогенные тренировки.