Психолог объяснил, как побороть чувство обиды Психолог Шахов: чувство обиды можно побороть, если прожить эту эмоцию

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Чувство обиды можно побороть, если осознать и прожить эту эмоцию, рассказал социальный психолог Александр Шахов изданию РИАМО. Злость можно выразить криком или побив подушку, грусть — слезами. Сама обида, по мнению психолога, говорит о невыраженном гневе и недовольстве, и её причину необходимо чётко осознать.

Да, это больно, но необходимо. Без этого этапа свободы не будет. Если вы злитесь — покричите, побейте подушку, напишите рефлексивное письмо. Если грустно — плачьте, — сказал Шахов.

При этом важно уметь анализировать свои эмоции, видеть в неприятной ситуации опыт на будущее, добавил специалист. Следует научиться методам эмоциональной гигиены, таким как медитация, йога, спорт, рефлексивные письма, чтобы не копить негативные ощущения.

Если же обида лежит глубоко, тянется из детства, справиться с ней поможет лишь профессионал, предупредил психолог.

Психолог Ольга Батуева в беседе с NEWS.ru ранее дала совет, как говорить «нет» близким людям и друзьям. По её словам, если человек не хочет говорить напрямую, то лучше найти нейтральную фразу. В случае если просят деньги в долг, то разумно будет сказать «Нет такой возможности», «Я планирую крупную покупку» или «Извини, пока не могу». Обида на отказ является манипуляцией. Люди, которые отказывают по объективной причине, должны понимать, что ими, скорее всего, манипулируют.