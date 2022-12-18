Психолог объяснил, как перестать винить себя за покупки Психолог Раков посоветовал работать с самооценкой, чтобы не винить себя за покупки

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Чтобы не винить себя за покупки, следует работать с самооценкой и понять, что лежит в корне сопротивления тратам, рассказал в разговоре с NEWS.ru психолог Павел Раков. По его словам, необходимо повышать уверенность в себе.

Определите для начала причину: что лежит в корне вашего сопротивления покупкам. Повышайте уверенность в себе. Для этого постепенно учитесь влиять на других людей. Чем более влиятельным вы становитесь, тем больше растет в вас ощущение своей силы, — рассказал Раков.

Кроме того, психолог призвал решать эмоциональные проблемы через психолога и самостоятельную работу над собой, за счет чего потребность в спонтанных покупках снизится: у человека со здоровой психикой, как правило, такие же здоровые, достойные доходы, позволяющие иногда себя баловать, пояснил Раков.

Психолог также предостерег от впадения в крайности. По его словам, не надо становиться шопоголиком и скупать все подряд ради того, чтобы пустить пыль в глаза другим людям, но и ходить годами в одной и той же одежде тоже не стоит. Раков призвал в вопросе покупок мыслить рационально.

Не пытайтесь произвести впечатление на других своими вещами. Покупайте то, что вам действительно нравится, то к чему лежит душа. Мыслите рационально. У вас должен быть финансовый план, чтобы, отправляясь в магазин, вы знали, что вам нужно: одежда, аксессуары, продукты питания, — пояснил Раков.

Эксперт также предложил покупать что-то по поводу: праздник, день рождения, новый год. По его словам, в этом случае будет проще позволить купить что-то себе, если человек будет тратить и на других людей.

Ранее Раков рассказал, что чувство вины за покупки возникает из-за неуверенности и низкой самооценки. Кроме того, многие воспринимают покупки как потребительство в противовес духовным ценностям, а также вынуждены считаться с финансовыми ограничениями, добавил психолог.