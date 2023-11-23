Психолог объяснил, как человеку решить проблему понимания самого себя Психолог Заников: раз в месяц нужно спрашивать себя о душевном самочувствии

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Человек не всегда способен анализировать свое психологическое состояние, рассказал в беседе с «Радио 1» психолог-психотерапевт Тамерлан Заников. По его словам, для лучшего понимания происходящего нужно периодически задавать себе вопрос о своем душевном самочувствии.

Бывает, что хочется чего-то, но не знаешь чего. Бывает, что сил нет на поставленные цели и не понимаешь почему. Самый главный вопрос, который человек должен задавать себе хотя бы раз в месяц: «Хорошо мне или плохо?» — отметил психолог.

Он добавил, что человек, живущий обычной жизнью, не всегда понимает, что с ним происходит, не знает симптомов тех или иных отклонений. Поэтому если причина плохого душевного самочувствия понятна и может быть решена самостоятельно, то обращаться к психологу не нужно. Но если возникают сложности с пониманием самого себя, это может быть признаком того, что необходима помощь специалиста, резюмировал Заников.

Ранее психолог Катерина Кузина посоветовала научиться определять свои личные границы, чтобы уметь их отстаивать. Специалист подчеркнула, что нужно разобраться, в каких ситуациях при взаимодействии с окружающими возникают злость, агрессия, стыд или растерянность.