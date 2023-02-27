Психолог объяснил интерес подростков к криминальным субкультурам Психолог Постников объяснил интерес подростков к криминальным субкультурам поиском себя

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В подростковом возрасте человек начинает активные поиски себя, узнает, какие опасности может преодолеть, в связи с чем растет интерес к различным криминальным и маргинальным субкультурам, таким как набирающее популярность движение «Редан», пояснил руководитель АНО «Центр психологической помощи» Арсений Постников. Он рассказал «Невским Новостям», что подростки стремятся испытать себя, тем самым формируя характер.

Для подростка здесь важен бунт. Это для него ни плохо, ни хорошо, а инструмент, чтобы ощутить свою самость, собственное я. <...> Поэтому маргинальные, криминальные, сектантские движения всегда будут привлекательнее, потому что они опасны. <...> Для подростка очень важно понять свои силы, может ли он преодолеть какую-то опасность? — рассказал Постников.

По его словам, подростки, вступая в субкультуры, выражают свой бунт родителям. Об этом можно говорить с ребенком в том случае, если между ним и родителями сложились хорошие отношения. Если между членами семьи нет контакта, то подросток будет участвовать в различных опасных группах и даже может сбегать из дома.

Это нормально. Если у родителя с ребенком есть контакт, можно об этом беседовать. Нет контакта — он действует радикально, уходит из дома. Журналистам важно писать о том, что это глупая организация, обесценить ее. Подростки не идут туда, где есть глупость. Они идут туда, где есть сила и опасность, — пояснил специалист.

Врач-психиатр Василий Шуров ранее призвал пресечь деятельность движения «Редан». По его словам, субкультура представляет собой «преступное сообщество, тянущее минимум на статью о хулиганстве».

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила с критикой «Редана» и назвала «анимешников» депрессивно-агрессивными. По ее мнению, значительная часть поклонников японских мультфильмов исповедуют насилие и готовы его применять. Также она обвинила СМИ, Telegram-каналы и блогеров в пропаганде агрессивной культуры, а Росмолодежь — в бездействии.

Популяризаторы движения пояснили, что «Редан» задумывался как музыкальный лейбл, который трансформировался в неформальное объединение поклонников аниме Hunter × Hunter, и никакого отношения к политическим идеологиям, националистическим движениям и частным военным компаниям не имеет.