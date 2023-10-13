Психолог назвала женские качества, которые привлекают мужчин Психолог Гулянская: мужчин привлекают самодостаточные женщины

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В женщинах мужчин привлекает не только внешность, но и внутренние качества, например самодостаточность, рассказала психолог Екатерина Гулянская. В беседе с Пятым каналом эксперт отметила, что у девушки должны быть увлечения, круг друзей и знакомых. Мужчинам, по ее словам, нравится, когда для партнерши отношения являются не единственной составляющей жизни.

Когда она может обеспечить базовые потребности сама, увлечена любимым делом, у нее есть круг друзей и знакомых, тогда у нее появляется особая стать и внутренняя уверенность. <...> Создается ощущение, что ей и с мужчиной хорошо, и без него неплохо. Ведь она не цепляется за партнера, чтобы подтвердить себе свою ценность через него, — пояснила психолог.

Кроме того, женщинам с развитым эмоциональным интеллектом гораздо проще строить отношения. Такие девушки умеют управлять собственными чувствами, проявлять эмпатию, готовы выслушать и понять партнера. По словам Гулянской, при таких навыках легко избегать конфликтов. Мужчины будут стараться сделать для таких женщин как можно больше.

Помочь выстроить диалог на свиданиях поможет широкий кругозор. Мужчинам нравится, когда им есть о чем поговорить со спутницей. Кроме того, такие женщины могут не только выслушать, но и дать правильный совет, благодаря чему отношения станут крепче, пояснила психолог.

Гулянская также отметила, что мужчин привлекает женственность и сексуальность, но не та, которую показательно демонстрируют через откровенные наряды и поведение, а внутренняя. Еще одной важной деталью, на которую обратят внимание мужчины, является легкость.

Легкость появляется у женщины, которая дружит с чувством юмора, любит жить и любит саму жизнь. Такая женщина не зацикливается долго на пустяках. Она легка и отходчива, жизнерадостна, полна энергии и оптимизма, — заключила психолог.

Психотерапевт Алексей Вилков ранее рассказал, что женщины часто стремятся скрыть свой реальный возраст на первом свидании. Некоторые также предпочитают умалчивать о наличии детей, чтобы не спугнуть потенциального партнера.