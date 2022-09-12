Психолог назвала возраст, когда ребенок может начать ходить в школу один Психолог Климова: детей можно отпускать в школу без сопровождения в 9–11 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детей можно отпускать в школу без сопровождения в возрасте 9–11 лет, рассказала «Газете.Ru» психолог Любовь Климова. Однако, по ее словам, прежде чем перестать провожать ребенка, родителям лучше потренировать его, чтобы развить пространственное мышление и навыки безопасности на дороге как пешехода.

Оптимальным для большинства детей является возраст 9–11 лет. Как правило, ребенок уже хорошо знает путь до школы, правила дорожного движения и безопасного поведения на улице. Важно помнить, что дети, которых раньше всегда отвозили в школу на транспорте, не могут сразу понять безопасность дорожного движения, — объяснила эксперт.

По словам Климовой, важно углубить знания и навыки безопасности ребенка перед тем, как начать отпускать его в школу без сопровождения. Школьник должен выучить наизусть свой адрес и номера телефонов родителей, всегда заряжать и не выключать мобильный телефон, а также не использовать наушники и не смотреть в телефон в дороге. Психолог рекомендует одевать детей в яркую одежду со светоотражающими элементами. Также эксперт призывает рассказать детям о безопасных местах, куда при необходимости они смогут обратиться за помощью по дороге (ларек, кафе, магазин).

Климова отмечает, что в первые дни можно незаметно следовать за ребенком, чтобы убедиться в его готовности ходить в школу самостоятельно.

Невролог Эрстея Дэйс ранее рассказала, как родители могут помочь школьнику справиться со страхом ответа у доски. Специалист порекомендовала родителям напомнить детям о случаях, когда те переживали неприятные моменты, но проявили смелость. Психолог особо подчеркнула, что в такой ситуации ругать и наказывать ребенка за чувства, которыми он поделился, ни в коем случае нельзя, поскольку таким образом страхи только умножатся.