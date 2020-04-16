Психолог назвала верный способ победы над стрессом на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/67b35bd0-7fac-11ea-af68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В период самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции человеку необходимо регулярно напоминать себе, что эта ситуация обязательно в скором времени кончится. Подобное поведение — верный способ победы над стрессом во время карантина. Об этом в разговоре с журналистами рассказала психолог Юлия Зотова.

По словам эксперта, самоизоляция — необходимая мера при пандемии, однако долгое нахождение в четырёх стенах может привести большое число людей в состояние стресса и нервного истощения. Однако психика человека, подчеркнула Зотова, способна справиться с любым ограничением, если оно конечно.

Психолог отметила, что тот, кто сидит в тюрьме, сохранит психическое здоровье, если будет помнить, что через какое-то время всё равно окажется на свободе.

Человек, который находится в неопределённом положении, психически страдает. Известный пример — Фёдор Михайлович Достоевский, который был психически надломлен в юности. Неопределённость после ареста, когда было непонятно, расстреляют его — не расстреляют, сошлют — не сошлют, создала сильный стресс, который очень сильно на него повлиял, — цитирует Зотову радио Sputnik.

Специалист в условиях самоизоляции порекомендовала строить планы на будущее и думать о занятиях, которым стоит уделить время после снятия ограничений.

Как ранее передавал NEWS.ru, американские и канадские психологи посоветовали не испытывать чувство вины за лень и непродуктивность во время самоизоляции.