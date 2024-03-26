Психолог озвучила важные критерии при поиске спутника жизни Психолог Василькова: при поиске партнера важно учитывать разницу в достатке

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Чтобы отношения сложились удачно, при поиске партнера важно учитывать свой и его материальный достаток, посоветовала психолог Таня Василькова. В разговоре с LIFE.ru специалист отметила, что женщина навряд ли сможет находиться с мужчиной, если тот зарабатывает меньше, чем она.

Если, например, женщина может обеспечить сама себе материальный достаток, допустим, в 200 тысяч рублей в месяц, то вряд ли она сама будет готова терпеть рядом мужчину, зарабатывающего 50 тысяч рублей, — пояснила психолог.

Также негативно на отношениях может отразиться уровень интеллекта и разный уровень образования. Кроме того, стоит обратить внимание, кем является партнер. Василькова уточнила, что хорошие и крепкие пары часто складываются тогда, когда соединяются «папин сын», готовый сам принимать решения мужчина, и «мамина дочь», вдохновляющая и ласковая женщина. Нельзя игнорировать и вопрос жилплощади. Для многих женщин трудно строить отношения с мужчиной, который проживает с родителями. Психолог добавила, что также важными критериями являются образ жизни и религия.

Психолог Карина Чен ранее рассказала, что, если женщина на свидании чрезмерно пользуется телефоном или обсуждает бывших партнеров, это может отпугнуть ее спутника. По ее словам, оттолкнуть могут и токсичные комментарии в адрес окружающих или знакомых.