Психолог назвала топ-5 снижающих стресс вещей Психолог Колосова: ароматерапия и прогулки на свежем воздухе снижают стресс

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Ароматерапия, медитация, хороший сон и прогулки на свежем воздухе являются эффективными способами снизить стресс, рассказала NEWS.ru кандидат психологических наук Светлана Колосова. По ее словам, если человек пользуется антистресс-игрушками, лучше всего выбирать воздействующие на ладони, кисти и запястья, которые создают эффект массажера.

На ладонях человека находится большое количество рецепторов. Нужно выбирать не просто игрушку, которая мягкая и меняет форму, которую мы можем сдавливать в руке без всякого эффекта, а купить ту, с которой ладони массажируют. Они более действенные. Плюс нужно подключить ароматерапию. Есть очень хорошие запахи от стресса — лаванда, ладан, — сказала Колосова.

Психолог добавила, что одной антистресс-игрушки недостаточно для регулярной терапии от стресса. Она посоветовала после прихода с работы принимать душ, чтобы смыть усталость.

Медитация, хороший сон, прогулки на свежем воздухе, общение с дорогими людьми — все это гораздо эффективнее, чем сидеть и просто сжимать игрушку, — подытожила Колосова.

Ранее Колосова рассказала, что популярные во всем мире антистресс-игрушки не помогут, если человек испытывает глубинный стресс. По ее словам, они не помогут снять тревожность при проблемах в отношениях или болезни близкого родственника. В то же время психолог отметила, что антистресс-игрушки не приносят вреда.