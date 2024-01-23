Психолог назвала топ-5 мужских и женских мифов о сексе Психолог Паркина: партнеры не должны стыдиться настаивать на безопасном сексе

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Психолог Лариса Паркина перечислила в беседе с NEWS.ru топ-5 мифов о сексе, в которые верят и мужчины, и женщины. Первое заблуждение, по ее словам, заключается в том, что женщина обязательно должна изображать «недоступность» для представителя сильного пола. Данное мнение также относится к спору о допустимости интимной близости на первом свидании.

«Чтобы быть сексуально привлекательной для мужчины, нужно быть недоступной» — это миф и заблуждение, как и споры о допустимости секса после определенного количества свиданий или на первом. Он недопустим тогда, когда не по обоюдному согласию. Если вы будете играть роль недоступной только, то это не вы, а маска. Уверенность в себе — самая притягательная черта, — отметила Паркина.

Второй миф, по мнению Паркиной — «мужчинам нужен только секс». Собеседница считает, что это, на самом деле, не так. Она подчеркнула: «чем более осознан человек, чем больше он углубился в самопознание и разбирается в себе, своих эмоциях, тем разнообразнее его желания в разных сферах».

Если мужчине нужен только секс, то дело не в мужчинах в целом, а в осознанности. Чем более осознан человек, чем больше он углубился в самопознание и разбирается в себе, своих эмоциях, тем разнообразнее его желания в разных сферах. Такой человек не станет фокусироваться только на базовых физиологических потребностях. Тот, кто сфокусирован только на сексе, вряд ли сможет дать вам что-то, помимо него, — рассказала Паркина.

Третьим мифом психолог назвала заблуждение, что «женщина несет ответственность за удовлетворение мужчины». По ее словам, «женщинам кажется, что путь к сердцу мужчины лежит через его сексуальную удовлетворенность».

Тогда они настолько сфокусированы на нем, что забывают о себе, а порой и подыгрывают, симулируя оргазм. На самом деле в сексе, как и в любой другой сфере, каждый несет ответственность в первую очередь за свое удовлетворение. Гармоничная формула: «Я забочусь о себе, ты — о себе. Мы вместе заботимся о тебе и мы вместе заботимся обо мне», — отметила эксперт.

Паркина добавила, что еще одним мифом является негласный запрет на настойчивые просьбы о безопасном сексе. По ее словам, это говорит о недостаточной заботе о себе. Она подчеркнула, что и женщина, и мужчина имеют право просить любую справку об отсутствии заболеваний.

Собеседница подчеркнула, что пятым мифом является мнение, что «удовольствие женщины от секса зависит от мужчины и от ее физиологии». По мнению психолога, сексуальная удовлетворенность зависит от того, насколько женщина удовлетворена сама собой.

Ранее сексолог Александра Миллер заявила, что активная половая жизнь помогает снизить риск развития рака. По словам врача, сексуальная активность также повышает иммунитет и улучшает настроение.