Психолог назвала способы принять одиночество на праздниках и насладиться им Психолог Холт-Лунстад посоветовала творчество, чтобы насладиться одиночеством на праздниках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы насладиться одиночеством на праздниках, следует заняться творчеством, посоветовала профессор психологии Джулианна Холт-Лунстад. По ее словам, появляется все больше исследований, связывающих самовыражение с уменьшением ощущения одиночества, передает The New York Times.

Все люди время от времени одиноки, и вполне логично, что у некоторых пик этого чувства приходится на праздники, когда ожидания зашкаливают, — сказала психолог.

По ее словам, творческое самовыражение может принимать разные формы: можно рисовать, мастерить что-то руками или играть на музыкальном инструменте. Холт-Лунстад также предложила сделать небольшой ремонт в своем доме.

Ещ Холт-Лунстад отметила, что если творчество не является для человека естественным занятием, то он все равно может примкнуть к нему, например сходив на праздничный концерт или представление.

Кроме того, психолог рассказала об исследовании, показывающем, что небольшие добрые дела по отношению к соседям вроде доставки продуктов, полива растений или просто общения помогают людям чувствовать себя менее одинокими.

Всех этих мелочей было достаточно, чтобы показать небольшие улучшения в одиночестве. Это то, что действительно легко сделать, это может каждый, — объяснила профессор.

По словам Холт-Лунстад, благодарность также может служить мощным противоядием от одиночества. По словам ученой, она помогает сосредоточить свои мысли на том, что уже есть, а не на том, чего не хватает. Психолог посоветовала записать все, за что человек благодарен, или сказать близким, что ценит их.

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