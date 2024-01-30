Психолог назвала способы победить прокрастинацию Психолог Силина: победить прокрастинацию поможет «съедание слона по кусочкам»

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Одним из эффективных способов борьбы с прокрастинацией, то есть с желанием откладывать дела на потом, является метод «съедания слона по кусочкам», рассказала в беседе с LIFE.ru психолог Ольга Силина. Она пояснила, что под «слоном» подразумеваются масштабные задачи, а «кусочки» — их составные части.

Как отметила специалист, масштабные задачи чаще всего пугают человека, и он пытается отложить их выполнение. Эффективно решить подобную проблему можно, если разбить задачу на составные части. Для эффективного тайм-менеджмента психолог порекомендовала ежедневно выполнять маленькие задания вплоть до завершения всей задачи.

Также, по словам эксперта, перед решением задачи можно представить результаты тех или иных действий. Например, понять, что будет, если отложить выполнение или, наоборот, выполнить сразу, а также если не выполнить задачу вообще.

Еще одним способом одолеть прокрастинацию Силина назвала поиск плюсов. Если задача выглядит скучной, можно представить ее как что-то полезное. Также человек может сказать самому себе, что выполнение поручения сегодня позволит освободиться пораньше завтра.

Ранее нейропсихолог Марина Винберг посоветовала для избавления от тревожных мыслей о здоровье меньше читать медицинские статьи в интернете. По словам специалиста, некоторым справиться с ипохондрией поможет медитация, другим же подойдет спорт или общение с приятными людьми.