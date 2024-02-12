Психолог назвала способ разумно управлять временем Психолог Савкова: разобраться с нагромождением дел поможет матрица Эйзенхауэра

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Справиться с нагромождением дел и распределить задачи по важности и срочности поможет упражнение, известное как матрица Эйзенхауэра, рассказала в беседе с РИАМО педагог-психолог Виктория Савкова. По ее словам, расстановка задач по таблице из четырех секций поможет в развитии навыков осознанности.

Специалист посоветовала нарисовать на листе бумаги четыре квадрата для задач: важные и срочные; важные и несрочные; срочные, но неважные; неважные и несрочные. После этого нужно вписать в каждый квадрат дела, соотнося их по степени важности и срочности. В результате возникнет осознание приоритетности задач и последовательности их выполнения.

Зачастую оказывается, что мы тратим время на неважные и несрочные задачи, откладывая напоследок срочные и важные, потому что делать их сложнее. <...> Такой процесс в психологии называется прокрастинацией, — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что прокрастинация зачастую возникает при накоплении слишком большого количества задач и возникновении страха с ними не справиться. В связи с этим психолог порекомендовала ежедневно выполнять часть дел, чтобы список постепенно уменьшался и становился не таким пугающим. Таким образом, появится время на отдых и приятные дела, которые обязательно нужно включить в список важных задач.

Ранее психолог Ольга Силина назвала метод «съедания слона по кусочкам» одним из эффективных способов борьбы с прокрастинацией, то есть с желанием откладывать дела на потом. Эксперт пояснила, что под «слоном» подразумеваются масштабные задачи, а «кусочки» — их составные части.