Психолог назвала способ пережить утрату близкого человека Психолог Шляпужникова: пережить смерть близкого человека поможет героизация его образа

Смерть близкого человека является одним из самых тяжелых испытаний для психики, и чтобы пройти все стадии принятия, может потребоваться от года до пяти лет, рассказала Пятому каналу семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова. Чтобы быстрее пережить утрату, нужно перестать вспоминать об этом, избегать мыслей и разговоров о собственной вине в произошедшем, а также о том, что все могло быть иначе. Если люди в окружении ведут себя некорректно, на какое-то время стоит прекратить с ними общение. Врач рекомендовала вспоминать лучшие качества погибшего и самые приятные моменты с ним.

Есть такое слово — «огероить». Грубо говоря, сделать из него внутри себя героя. <...> Окружающие тоже должны поддерживать такой же образ, — посоветовала Шляпужникова.

Человек может испытывать чувство вины, если незадолго до смерти близкого поссорился с ним. Когда просить прощения уже не у кого, можно мысленно написать погибшему письмо и объясниться, такие техники тоже очень помогают, отметила психотерапевт.

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