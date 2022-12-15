Психолог назвала способ пережить расставание с любимым человеком Психолог Русинова: после расставания с любимым человеком важно дать выход негативным эмоциям

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После расставания с любимым человеком важно дать выход своим чувствам, которые неизбежно появятся, и принять их, рассказала «Радио 1» психолог Елена Русинова. Также имеет смысл обратиться к специалисту, который поможет проработать негативные эмоции и даст советы, как выстраивать свою дальнейшую жизнь, пояснила эксперт.

В любом случае будут негативные эмоции, и самое важно — дать выход этим эмоциям и не замыкаться в себе. Главное — прожить эти эмоции, принять их, — рассказала Русинова.

Психолог добавила, что инициатору расставания легче пережить его, так как он успел подготовиться к нему, поскольку уже некоторое время жил, приняв это решение. Помимо того, на скорость восстановления после разрыва влияют его причины, прожитое вместе время, фактор раздела имущества и принятия решений насчет детей.

Психолог Полина Гавердовская ранее рассказала, что парам, которые находятся на грани расставания или развода, стоит обсудить друг с другом ряд вопросов. Она отметила, что сначала стоит честно признаться, когда в последний раз люди испытывали счастье. Если ответ «давно» — им стоит уже всерьез поговорить о завершении отношений. Второй вопрос касается желания восстановить прежний уровень взаимодействия. В случае если оно в той или иной степени присутствует у обоих, можно рассмотреть вариант с парной терапией, сказала специалист.