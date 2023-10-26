Психолог назвала способ перейти с собеседником на «ты» Психолог Сулим посоветовала спросить у собеседника разрешения перейти на «ты»

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Переходить с собеседником на «ты» можно после установления контакта, когда закончился так называемый малый разговор, пояснила кандидат психологических наук Софья Сулим. В беседе с РИАМО она посоветовала уточнять у собеседника, не против ли он пойти на такое сближение и обращаться друг к другу на «ты».

Если одна из сторон хочет сближения, то тогда стоит задать вопрос: могли бы вы перейти на «ты»? Это важно, потому что не для всех переход на «ты» удобен. Кто-то все-таки склонен дистанцироваться и более длительное время привыкать к другому человеку, — рассказала психолог.

Перед переходом на «ты» необходимо убедиться, что это не нарушит границы другого человека, отметила Сулим. Обычно желание сблизиться возникает, когда собеседники вербально включены в диалог: внимательно смотрят и слушают. По словам психолога, такое происходит при включенности двух людей, когда в диалоге поднимаются интересные темы и волнующие вопросы. При этом формальных критериев, когда наступает подходящее время для сближения, нет, заключила специалист.

Психолог Валентина Медведева ранее объяснила, что важно соблюдать личные границы в общении, в том числе и с детьми. Если нарушать их, у ребенка могут развиться неуверенность в собственных силах и закомплексованность.