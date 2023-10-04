Психолог назвала способ надолго сохранить чувства в паре Психолог Сулим назвала заботу друг о друге способом надолго сохранить чувства

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Чтобы отношения и чувства в паре сохранились надолго, необходимо проявлять заботу друг о друге и взаимную отдачу, рассказала в беседе с РИАМО кандидат психологических наук Софья Сулим. По ее словам, это возможно, только когда у человека сформировалось зрелое понимание любви.

Единственный эффективный способ, чтобы чувства были, — это забота друг о друге и проявление любви через отдачу. Не ожидание, что мне дадут, а я отдаю, делаю это искренне и ставлю свои интересы и интересы партнера во главу угла, — подчеркнула специалист.

При этом, по ее словам, любящие отношения означают естественное желание, чтобы партнеру было хорошо, и исключают позицию «я ему сделаю — и он мне». Для сохранения чувств важно осознать ценность самого человека, принимать все его недостатки и особенности в разных ситуациях, проявляя все, что связано с заботой, любовью и поддержкой. При этом критику, оценки и осуждения нужно свести к минимуму.

Старайтесь больше принимать, понимать, доверять и заботиться. Тогда есть шанс, что эти отношения <...> будут крепкими, долгими и принесут радость вам, — подытожила психолог.

Ранее клинический психолог, сексолог Иляна Копылова посоветовала женщинам обратить внимание на семь косвенных признаков в поведении мужчины, указывающих на то, что его чувства в отношениях угасли. Среди этих признаков специалист выделила равнодушие к тревогам партнерши и отсутствие интима.