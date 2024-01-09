Психолог нашла способ вернуться в рабочий ритм после праздников Психолог Игонина посоветовала постепенно возвращаться к работе после праздников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чтобы влиться в рабочий ритм, необходимо постепенно возвращаться к работе после праздников, посоветовала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. В беседе с РИАМО психолог подчеркнула, что не следует загружать себя большим количеством задач.

Не секрет, что вливаться в рабочий ритм лучше постепенно — не загружайте себя большим количеством задач и постарайтесь немного продлить праздники. Стоит сделать что-то, приносящее удовольствие, но по разным причинам отложенное во время отдыха, — пояснила Игонина.

Резкий переход от праздничных выходных к рабочим будням может привести к стрессу и вызвать внутреннее эмоциональное сопротивление. Это чревато снижением настроения. Психолог отметила, что после праздников не стоит ожидать от себя высоких результатов. Она порекомендовала купить себе что-то приятное, сходить на каток или в театр. Также можно начать строить планы на предстоящий год, отбросив при этом негативные мысли.

Игонина ранее посоветовала уделять время дыхательной гимнастике и зарядке для глаз, чтобы оставаться бодрыми на работе. По ее словам, важно устраивать себе небольшие перерывы и выходить на улицу.