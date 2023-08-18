Психолог назвала шоу Ивлеевой травматичным для детской психики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Шоу блогера Анастасии Ивлеевой «AgentShow DACHA» может представлять опасность для психики детей, рассказала NEWS.ru семейный психолог Наталья Панфилова. Ранее поклонники блогера обрушились на Ивлееву с критикой из-за съеденной в шоу морской свинки. По мнению Панфиловой, подобный контент может быть травматичным для ребенка.

Во-первых, подобные видео это просто не этично, так как у нас в культуре такого нет. И морских свинок мы вообще заводили, как домашних животных. Во-вторых, для ребенка это может быть травматичным. Такой контент я бы вообще запрещала для детей, — заявила она.

Специалист подчеркивает, что кадры с поеданием домашних животных травмируют ребенка, так как дети часто воспринимают вещи близко к сердцу. В то же время другие дети могут отнестись к подобному с нездоровым любопытством и захотят повторить увиденное.

Если ребенок попробует оторвать крылья бабочке, для взрослых это покажется странным, но у ребенка нет ощущения, что он кого-то убивает или делает больно. Это взрослые должны объяснять, что это плохо, к чему это приведет. И поэтому подобные видео для просмотра детей недопустимы, — рассказала Панфилова.

Пользователи Сети ранее обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с требованием закрыть шоу Ивлеевой. Комментаторы возмущены тем, что для съемок программы было убито беззащитное животное, которое считается домашним.