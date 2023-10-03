Психолог назвала семь признаков угасания любви в отношениях Психолог Копылова: равнодушие и отсутствие интима говорят об угасании любви

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Женщина может обратить внимание на семь косвенных признаков в поведении мужчины, указывающих на то, что его чувства в отношениях угасли, рассказала в беседе с LIFE.ru клинический психолог, сексолог Иляна Копылова. Среди этих признаков специалист выделила равнодушие к тревогам партнерши и отсутствие интима.

Первым тревожным знаком эксперт назвала нежелание мужчины проводить время вместе, даже живя в одной квартире. О том, что любовь ушла, свидетельствуют дискомфорт и напряженность в общении, когда любые вопросы и просьбы со стороны женщины вызывают раздражение.

Вторым признаком угасания чувств является равнодушие мужчины к тревогам спутницы, продолжила специалист. По ее словам, в здоровых отношениях мужчина становится для женщины крепкой опорой. Если это не так, стоит присмотреться к нему внимательнее.

Также, по словам психолога, грустным признаком является избегание мужчиной материальных вложений в совместный быт, особенно в серьезные покупки. Еще одно свидетельство угасания любви — это отсутствие совместных планов.

Прислушайтесь к тому, как ваш мужчина рассуждает о будущем. Если в его речи много «я», но нет «мы», дело плохо. Мужчина неосознанно выдает сам себя — он уже не видит вас в своем будущем. На это указывают мелкие оговорки, — отметила Копылова.

По ее словам, о том же говорит нежелание партнера знакомить женщину со своими друзьями и близкими.

Еще одним «звоночком» сексолог назвала отсутствие интимных отношений в течение долгого времени, когда мужчина постоянно находит причины, чтобы отложить секс на потом.

Седьмым признаком того, что в отношениях все плохо, специалист назвала постоянные скандалы и ссоры. Если нет единого мнения по важным вопросам, а мужчина не терпит замечания партнерши, то, возможно, связь, которая сможет долго держать отношения, исчезла.

Ранее психолог, сексолог Александра Миллер рассказала, что альфонса можно распознать, если при встрече он открыто интересуется заработком спутницы. По словам эксперта, если женщину расспрашивают о местах отдыха и машине, которые она может себе позволить, то ей стоит насторожиться.