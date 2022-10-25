Психолог назвала произведения, которые стоит убрать из школьной программы Психолог Выжва считает, что из школьной программы нужно убрать «Лолиту» и «Архипелаг ГУЛАГ»

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Из школьной программы однозначно нужно исключить «Лолиту» Владимира Набокова, так как это произведение «не для школьников», и «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, поскольку оно «порочит Россию», считает психолог Лариса Выжва. В беседе с «ФедералПресс» эксперт также добавила, что современным детям сложно читать произведения Николая Карамзина, Александра Радищева и Николая Чернышевского.

Есть разница между критическими произведениями и порочащими: критика основана на реальных фактах, уточнениях, она помогает понять, а порочащие — когда высосано из пальца, — пояснила специалист.

«Лолита», по мнению Выжвы, поднимает тематику, которая несвойственна людям школьного возраста. Психолог считает, что этим произведением не стоит «напрягать детские умы». По ее мнению, для чтения этого романа нужно дорасти, имея определенный жизненный опыт. При этом Выжва убеждена, что существование запрещенной для детей литературы — это нормально.

Дети должны сталкиваться с запретами однозначно. Это нормально, когда существует запрещенная литература для детей, запрещенные программы для детей, — считает психолог.

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