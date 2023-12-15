Психолог назвала признаки зависимости женщины от партнера Психолог Комиссарова: созависимые женщины идеализируют партнера

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Зависимые женщины склонны идеализировать партнера, пояснила психолог Юлия Комиссарова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что в таких отношениях женщины стараются удержать мужчину, прикладывая максимум усилий. Это объясняется страхом остаться в одиночестве.

Вы идеализируете мужчину и держитесь за него изо всех сил либо считаете, что никого лучше вам все равно не найти, испытывая дикий страх остаться одной, — пояснила Комиссарова.

На созависимость также могут указывать эмоциональные качели и болезненная реакция на отдаление мужчины. Женщина в таких отношениях будет перенимать на себя состояние партнера, а отсутствие внимания станет для нее «практически концом света». По словам специалиста, зависимые от мужчины женщины находятся в постоянном режиме ожидания. Для них всегда мало тех ресурсов, которые им дает партнер.

О созависимости может говорить и постоянный контроль по телефону и в соцсетях. Комиссарова отметила, что зависимые женщины часто испытывают упадок сил, когда партнера нет рядом. Женщина начинает терять себя, отказывается заниматься своей жизнью и развитием, полностью посвящая себя мужчине.

Психолог Анна Сухова ранее рассказала, что людям становится все сложнее построить личную жизнь, этому мешают в том числе завышенные ожидания в отношении потенциального партнера. По ее словам, при завышенных ожиданиях созданный образ зачастую оказывается просто нереальным.