Психолог назвала признаки депрессии у пожилых Психолог Нарутович: неопрятный вид может указывать на депрессию у пожилых

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Неопрятный вид и отсутствие желания ухаживать за собой у пожилых людей может указывать на наличие депрессии, рассказала психолог Надежда Нарутович. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она уточнила, что при подавленном состоянии люди в возрасте перестают убираться, готовить еду и редко меняют одежду.

У пожилых людей может быть неопрятный вид: они перестают за собой следить из-за сложного эмоционального состояния. Они не убираются в квартире и даже в своей комнате. Перестают готовить себе еду, — пояснила Нарутович.

Также пожилые начинают смотреть большое количество сериалов или старых фильмов. Психолог отметила, что просмотр снятых давно кинокартин может говорить о желании людей в возрасте вернуться в то время, жить прошлым, а не настоящим. Нарутович порекомендовала в такой ситуации не пытаться решить проблему самостоятельно и не прибегать к методам народной медицины и советам из интернета. Настоящую помощь при депрессии могут оказать только профессионалы.

Есть способы облегчить состояние пожилых людей. Нужно сфокусировать их на каком-то хобби, например, на работе в огороде и саду, на вязании. Также помогут поездки за город или посещение интересных мероприятий в черте города проживания, — заключила специалист.

Психотерапевт Ирина Крашкина ранее предупредила, что некоторые фильмы, особенно содержащие сцены насилия, могут ухудшить душевное состояние уязвимых и чувствительных людей. Просмотр таких кинокартин может вызвать тревожность и привести к развитию депрессии.