Психолог назвала признаки того, что ребенок прогуливает школу Психолог Гольдштейн: ребенок-прогульщик избегает разговоров о школе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если ребенок перестал разговаривать с родителями на тему школы, это может быть неявным признаком того, что он стал прогульщиком, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» психолог Кира Гольдштейн. По ее словам, поводом насторожиться также должна стать раздражительность ученика, когда речь заходит о его школьных успехах.

Должно насторожить, если ребенок жалуется на одноклассников или учителей, часто откладывает выполнение домашних заданий, становится раздражительным, когда речь заходит о его успехах в школе, <...> и перестает общаться на темы школы с родителями, — подчеркнула специалист.

Также, по словам эксперта, возможными свидетельствами того, что ребенок прогуливает занятия, являются долгие сборы по утрам, просьбы остаться хотя бы на один день дома и отсутствие любого интереса, связанного со школой.

Наиболее частыми причинами прогулов психолог назвала страх наказания за плохие оценки, вредные привычки и плохие компании, а также конфликты с одноклассниками.

Это могут быть разовые конфликты, когда ребята что-то не поделили. Тогда стоит объяснить ребенку, что это нормальные человеческие отношения. <...> Но если в классе нездоровая атмосфера буллинга, то здесь необходимо выйти на разговор с учителями, директором, психологом, — посоветовала Гольдштейн.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала учителей внимательно следить за поведением школьников и не допускать разрастания конфликтов между ними. Так омбудсмен отреагировала на недавний инцидент в школе в подмосковных Химках, где 15-летний ученик-азербайджанец избил девятиклассника.