Психолог связала зависимость от смартфона с четырьмя факторами Психолог Игонина: зависимость от смартфона связана с недостатком живого общения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Причиной чрезмерного увлечения смартфонами является неумение общаться в реальном мире, заявила в беседе с РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. По ее словам, многим людям гораздо проще контактировать в соцсетях и мессенджерах вне формата непрерывного диалога.

Далеко не все обладают развитыми коммуникативными способностями, имеют достаточно друзей, а также могут непринужденно болтать с коллегами, соседями и знакомыми. Общаться в социальных сетях и мессенджерах без визуального контакта и формата непрерывного диалога гораздо проще, — пояснила эксперт.

Еще одной причиной зависимости от гаджетов она назвала привлекательность виртуального мира, особенно если повседневная жизнь однообразна и лишена ярких красок. В этом случае человек стремится погрузиться в эмоционально насыщенную жизнь, которая демонстрируется в интернете. Также многие уходят в соцсети, чтобы избежать необходимости решать актуальные проблемы.

Кроме того, по словам специалиста, на желание уйти в виртуальный мир может повлиять заниженная самооценка и желание востребованности. Как отметила психолог, человек компенсирует общением в интернете собственные комплексы и отсутствие уверенности в себе.

Иллюзия «признания обществом» в интернете для многих означает социальное одобрение, является показателем успеха, — объяснила Игонина.

Ранее клинический психолог Майя Тум рассказала, что желание читать переписки партнера является завуалированным желанием проникнуть в личное пространство человека. По словам специалиста, причин у такого поведения может быть множество, в том числе неуверенность в себе или психотравмы.