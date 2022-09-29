Психолог назвала причины пагубного влияния умных часов на детей Психолог Токарчук: из-за умных часов у детей не развивается самостоятельность

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Умные часы оказывают негативное влияние на ребенка, так как из-за них не развивается способность ориентироваться в пространстве, заявила психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук. В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что у детей со смарт-часами также снижается уровень самостоятельности принятых решений.

Ребенок оказывается неспособным самостоятельно определять безопасные маршруты. Помимо этого становится очевидным влияние отслеживающих гаджетов на детско-родительские взаимоотношения, — объяснила Токарчук.

По данным психолога, основными пользователями умных часов являются дети в возрасте от шести до десяти лет, это доказывает факт, что родители пытаются отследить каждый шаг ребенка, из-за этого он может перестать доверять родным, отношения в семье могут стать напряженными.

Эксперт считает, что в отношениях детей и родителей очень важны границы, в противном случае привить детям ответственность за собственные поступки невозможно.

Пресс-служба «МегаФона» ранее сообщила, что продажи детских умных часов накануне 1 сентября и в первую неделю месяца выросли в шесть раз. Ажиотажный спрос аналитики связывают с запретом на использование мобильных телефонов в школах, о котором стало известно в последний день лета.