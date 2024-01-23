Психолог назвала причины нежелания расстаться со старыми вещами Психолог Игонина: расставанию со старыми вещами мешают особенности воспитания

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Привычка накапливать в доме ненужные вещи может быть связана со многими факторами, в том числе и с особенностями воспитания человека, рассказала в беседе с «Москвой 24» специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. При этом, по ее словам, расставаться с определенными вещами трудно любому человеку независимо от его пола, возраста и материального положения.

Как отметила специалист, с трудом расстаются с вещами люди, у которых в семье было принято бережно относиться к тому, что приобретено с большим трудом. Кроме того, некоторые долго хранят какие-либо предметы «на всякий случай». Это может быть и старая бытовая техника, и даже банка ржавых гвоздей. Также привычка копить старые или ненужные вещи может говорить о чрезмерной привязанности к прошлому.

Для кого-то это повод вспомнить о близких, собственных историях или лучших временах. Для других обилие вещей и различных предметов как таковых — символ благополучия, «наполненности» квартиры и души, — пояснила психолог.

По ее словам, важно определить истинную причину трудности расставания с вещами. Для этого нужно постараться осознать, с какой целью хранится тот или иной предмет, как часто он используется, и что будет, если эту вещь выбросить. Иногда важно освободить место для нового — и на полках, и в жизни, резюмировала эксперт.

Ранее психолог Екатерина Добронравова рассказала, что людям, привыкшим укорять себя даже за самые незначительные ошибки, нужно постараться изменить свои взгляды и легче относиться к проблеме. По словам специалиста, из-за излишнего перфекционизма страдают самооценка и моральное состояние.