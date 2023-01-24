Психолог назвала причины навязчивых мыслей об измене партнера Психолог Сулим: навязчивые мысли об измене партнера могут появиться из-за неуверенности женщины

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Навязчивые мысли о возможной измене партнера могут появляться, если женщина испытывает неуверенность в себе, рассказала РИАМО семейный психолог Софья Сулим. По ее словам, женщина может просто не верить в то, что ее могут любить и что с ней могут быть просто так. Помимо того, навязчивые мысли об измене партнера могут появиться, если он действительно дает для этого поводы, отметила специалист.

Дыма без огня не бывает, и навязчивые мысли об измене могут иметь основания. Первое основание — внутренняя неуверенность женщины. Она может не верить в то, что с ней могут быть просто так, что ее могут любить. А второе — партнер, который дает для этого поводы, — рассказала Сулим.

Психолог отметила, что недоверие к партнеру может быть обусловлено изменами или деструктивными отношениями в прошлом, а также воспоминаниями из детства о плохих отношениях родителей. Чтобы избавиться от навязчивых мыслей об измене, эксперт посоветовала задать себе вопросы: «Что я чувствую?», «Что я думаю про мужчин?», «Как жили мои родители?», «Насколько они уверены в себе?». Затем лучше обсудить ответы с психологом, посоветовала специалист.

Психотерапевт Оксана Палехова ранее рассказала, что неожиданные подарки, отсутствие сексуальных отношений и появление новых хобби могут говорить о неверности супруга. В первую очередь следует обратить внимание, по ее словам, на совместный досуг. Эксперт подчеркнула, что изменяющие партнеры часто погружаются в работу, избегают домашних дел, забывают свои обещания, а также запрещают приезжать к ним на работу или долго не берут трубку. Кроме того, вторую половинку должны насторожить изменения в интимной жизни, у партнера может пропасть интерес к тактильности и сексу.