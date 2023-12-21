Психолог назвала причины детского вранья Психолог Макарова: дети врут из страха и от неуважительного отношения к ним

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Причинами детской лжи, как правило, являются страх, неуважительное отношение к ребенку и жесткие условия воспитания, рассказала в беседе с aif.ru детский нейропсихолог Кира Макарова. По ее словам, если взрослые будут спокойно реагировать на детский обман, это поможет пробудить у ребенка совесть.

Как рассказала психолог, зачастую дети начинают обманывать, копируя поведение родителей и других значимых взрослых, если в семье неправда считается нормой. Если ребенок растет в условиях чрезмерной строгости, на определенном этапе он приходит к выводу, что обмануть гораздо безопаснее, чем сказать правду, таким образом пытаясь избежать лишних проблем.

Эксперт посоветовала родителям не кричать, не скандалить и не требовать сказать правду. Такое давление лишь заставит ребенка врать более изощренно. К детской лжи лучше отнестись спокойно, сделав вид, что поверили в нее. В этом случае ребенку станет стыдно, что он обманул, а ему поверили, а это является пробуждением зачатков совести. После этого хорошо, если взрослый поможет ребенку открыться и понять, что родители все знают и не ругаются.

Психолог предупредила, что ребенка ни в коем случае нельзя унижать и оскорблять, если он говорит неправду. Вместо этого ему нужно дать понять, что его вранье — это его мера ответственности, и что таким образом он делает хуже только себе. Важно с ранних лет транслировать ребенку идею о том, что близкие помогут ему во всем разобраться. Тогда он будет приходить к родителям и открыто рассказывать о своих трудностях. Чем внимательнее взрослые, чем охотнее они защищают и помогают своему ребенку, тем меньше он будет прибегать ко лжи, резюмировала Макарова.

Ранее психолог Кира Гольдштейн рассказала, что большое количество мифов о подростках создается самими взрослыми. В частности, по ее словам, весьма распространено неверное мнение о том, что подростки ленивы и часто врут.