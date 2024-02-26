Психолог раскрыла, почему дети уходят из дома Психолог Валуева: семейные ссоры становятся причиной бродяжничества у детей

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Синдром бродяжничества может развиться у ребенка из-за семейных ссор, предупредила психолог Анастасия Валуева. В беседе с «360» специалист подчеркнула, что часто детям, склонным сбегать из дома, не хватает поддержки и принятия со стороны родителей. При этом, по ее словам, в 70% случаев проблема характерна для полных и обеспеченных семей.

У психологов есть такой термин как мнимое благополучие, когда дома все в порядке только у взрослых. Здесь мы сталкиваемся с проблемой отцов и детей, когда ребенку не хватает поддержки, не хватает внимания со стороны взрослых, ребенок не чувствует себя принятым, понятым, и возникает внутренний конфликт, из которого, конечно же, проще сбежать, — пояснила Валуева.

Также к побегу из дома может подтолкнуть дромомания, которая является следствием психологической травмы. Ребенок пытается избавиться от травмирующих воспоминаний или сталкивается с ментальными расстройствами, такими как шизофрения. Кроме того, недуг может быть следствием амнезии или потери памяти. Психолог добавила, что синдром бродяжничества часто связан с буллингом в школе или во дворе.

Депутат Госдумы Нина Останина ранее заявила, что детская агрессия может стать следствием равнодушия родителей. По ее словам, ребенок может таким образом реагировать на отсутствие внимания и любви.