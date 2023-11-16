Психолог назвала преимущества сайтов знакомств Психолог Винберг: благодаря сайтам знакомств можно расширить круг общения

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Сайты знакомств помогают расширить круг общения, даже если не удается при помощи них найти долгосрочного партнера, отметила психолог Марина Винберг. В беседе с «Вестями Подмосковья» специалист подчеркнула, что среди главных преимуществ можно выделить широкий круг людей, с которыми можно попробовать построить отношения.

Благодаря сайту можно расширить круг общения и найти партнера, совместимого по интересам и ценностям. Но успех в поиске именно долгосрочных отношений с перспективой на семью всегда зависит от конкретных обстоятельств и самих пользователей, — уточнила психолог.

Винберг выделила еще одну позитивную особенность сайтов знакомств. Так, каждый может установить конкретные критерии для поиска избранника, а система сама подберет подходящего кандидата.

Системный семейный психолог Ольга Мищенко, в свою очередь, отметила, что среди ее клиентов часто встречаются люди, которые познакомились именно онлайн. При этом специалист подчеркнула, что встретить человека, который подходит по мироощущению, можно не только специально, но и случайно.

Психолог Александр Кичаев ранее заявил, что рост числа одиноких россиян обусловлен тем, что среди молодых людей популяризируется тренд на построение карьеры. По его словам, увеличение количества одиноких молодых людей связано с переходом в виртуальную реальность.