Психолог назвала последствие COVID-19 для нервной системы Психолог Морозова: пациенты после COVID-19 сталкиваются с паническими атаками

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Переболевшие COVID-19 могут столкнуться с паническими атаками, предупредила психолог Евгения Морозова. В беседе с «Вестями Подмосковья» специалист подчеркнула, что человек, заразившийся коронавирусной инфекцией, испытывает страх, когда сталкивается с тяжелыми симптомами.

Сталкиваясь с тяжелыми симптомами, люди испытывали большой страх. Человек попадает в острую психологическую травму: безопасность нарушена, мир опасен, растет беспомощность и ощущение завершения жизни, — пояснила психолог.

Морозова уточнила, что также могут развиться симптомы посттравматического синдрома, например, повышенная тревожность. Она посоветовала пациентам, которые сталкиваются с подобными проблемами после болезни, учиться контролировать свое состояние. Так, можно использовать техники переключения внимания.

Психолог Илья Михеев отметил, что при панической атаке человек испытывает ощущение смертельной опасности без причины. Кроме того, когда они происходят часто, пациент постоянно находится в ожидании нового приступа. По его словам, панические атаки происходят из-за психической травмы и носят бессознательный характер.

Нефролог Андрей Ватазин ранее рассказал, что одним из опасных последствий коронавируса является острое повреждение почек. По его словам, с этой проблемой столкнулся каждый четвертый россиянин, переболевший COVID-19.