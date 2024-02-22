Психолог назвала полезное свойство колыбельных песен для младенцев Психолог Токарчук: колыбельные песни помогут создать связь матери с младенцем

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Колыбельные песни позволяют создать и укрепить эмоциональную связь между матерью и младенцем, рассказала психолог Юлия Токарчук. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что на это влияет звучание таких композиций: они исполняются в спокойном темпе с особой интонацией, что помогает ребенку расслабиться.

Пение колыбельных песен для малыша — особый вид эмоциональной связи. Все дело в том, что колыбельные песни звучат в спокойном темпе с особой интонацией и растягиванием гласных звуков, позволяющем ребенку расслабиться и подготовиться ко сну, — пояснила психолог.

Ритм колыбельной приближен к ритму сердцебиения человека в состоянии покоя, уточнила специалист. Размеренное пение, укачивание, приглушенный свет и концентрация матери исключительно на младенце формируют у ребенка чувство единения, безопасности и доверия. До полугода текст колыбельной для детей не настолько важен, как интонации и тембр исполнения. После полугода, слушая материнское пение, ребенок начинает различать интервалы и повторяющиеся слова, что благотворно отражается на его развитии, заключила Токарчук.

Психолог Станислав Самбурский ранее предупредил, что родители, которые посвящают себя детям и забывают о собственных интересах, могут потерять смысл жизни, когда ребенок вырастет. По его словам, такие матери и отцы часто сталкиваются с синдромом пустого гнезда.