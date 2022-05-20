Психолог назвала отличительные признаки эмоционального выгорания Психолог Девятка: чувство усталости и забывчивость говорят об эмоциональном выгорании

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Безразличие к работе, постоянное чувство усталости, забывчивость и повышенная раздражительность являются симптомами эмоционального выгорания, заявила психолог Анна Девятка. Она уточнила, что для борьбы с этой проблемой лучше обратиться к неврологу или психотерапевту, пишет «Москва 24».

Первые признаки эмоционального выгорания легко перепутать с ленью и прокрастинацией, когда полный энтузиазма человек вдруг теряет интерес к работе и начинает опаздывать, пропускать дедлайны, жаловаться на усталость и нехватку времени, — отметила Девятка.

Она добавила, что некоторые люди «списывают» симптомы выгорания на внешние факторы или «слабость» характера. Психолог сравнила такое состояние с выгоревшей спичкой: человек срывается и кричит на близких, а нервная система истощена до предела. Девятка уточнила: если такое поведение было несвойственно ранее, то это первый признак начальной стадии эмоционального выгорания.

Ранее психолог Екатерина Грязнова заявила, что для борьбы с эмоциональным выгоранием сначала нужно понять, что именно забирает силы на работе. Она объяснила, что причина проблемы в конфликте между возможностями и требованиями, которые предъявляют другие или человек сам к себе. Указать же на выгорание может отсутствие мотивации, потеря концентрации и раздражительность.